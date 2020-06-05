تعريف الأطفال بأهمية حماية البيئة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

دعت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة العائلات على تبني ممارسات صديقة بالبيئة، وتعريف الأطفال بأهمية حماية البيئة، إذ يوفر اليوم العالمي للبيئة فرصة مثالية لتعريف الأطفال بالممارسات اليومية ذات الأثر الإيجابي على البيئة وتشجيعهم على اتباعها.

مؤكدةً أن تعزيز وعي الأطفال بالبيئة والعالم من حولهم وترسيخ التقدير لهما في عمر مبكر يثري رغبتهم بحماية البيئة والحفاظ عليها لتنعم بها أجيال المستقبل، حيث تسهم رعاية مشاعر الشغف والاهتمام بحماية الكوكب في مرحلة الطفولة بدورٍ كبيرٍ في تشكيل العادات الصديقة للبيئة التي تستمر في المراحل اللاحقة من الحياة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز