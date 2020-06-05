دور مهم لـ«مصدر» في التقنيات النظيفة

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكد محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، أن «مصدر» تفخر بمساهمتها في دعم جهود الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم وذلك من خلال دورها في نشر الحلول المبتكرة والتقنيات النظيفة مثل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة.

وقال الرمحي - في تصريح بمناسبة «يوم البيئة العالمي» الذي يصادف الخامس من شهر يونيو من كل عام: إن «مصدر» تنشط في أكثر من 30 دولة حول العالم وتلعب مشاريعها الحيوية دوراً بارزاً في توسيع نطاق الحصول على الطاقة في الأسواق الناشئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء.

وأضاف أنه في الوقت الذي يسجّل فيه عدد سكان المدن زيادة كبيرة وتجازوهم للمرة الأولى عدد سكان الأرياف فإن «مصدر» عملت ومنذ تأسيسها على إيجاد حلول متميزة في مجال التطوير العمراني المستدام وذلك من خلال إنشاء مدينة مصدر إحدى أكثر مدن العالم استدامة.

وأشار إلى أن المدينة تشكل نموذجاً للحياة العصرية القائمة على أسس مستدامة بما تضمه من مبان تتوافق مع المتطلبات البيئية المؤهلة لاستيعاب النمو السكاني استناداً إلى معايير الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وجهود المدينة في تطوير مشاريع حيوية تضمن تلبية الطلب المتزايد على الغذاء والطاقة والمياه وزيادة المنتجات التي تعتمد على تدوير النفايات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز