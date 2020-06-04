بدء تعقيم الحوض 37 في مصفح بأبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تبدأ اليوم حملة تعقيم منطقة مصفح في الحوض 37، والتي تشمل إجراء فحوصات مجانية للعمالة المقيمة للكشف عن فيروس كوفيد – 19. وتقوم دائرة الصحة بتنفيذ الحملة بالشراكة مع الجهات المختصة.

ويأتي ذلك بعد النجاح الذي شهدته المراحل الخمس الأولى في مصفح، وسط ترحيب وإشادة من السكان بالإجراءات والتسهيلات المتاحة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها فرق العمل من أجل صحتهم وسلامته.

ويستمر نشاط الأعمال التجارية أثناء تنفيذ الحملة في الحوض المختار، مع تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى الحوض. ولن يتم اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق المخالفين لشروط الإقامة حيث أن الأولوية هي سلامة الجميع والحد من انتشار المرض.

وعلى المقيمين في الحوض التعاون والتجاوب مع التعليمات الصادرة من القائمين على الحملة للوصول إلى الهدف المنشود.

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