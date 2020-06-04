مكتب رأس الخيمة للمحاماة يطلق مبادرة تقديم استشارات قانونية للأطباء مجاناً

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أعلن المحامي سالم الكيت ممثل مكتب رأس الخيمة للمحاماة، عن إطلاق مبادرة لتقديم الاستشارات القانونية بالمجان لجميع أطباء إمارة رأس الخيمة، اعترافاً بجهود جيشنا الأبيض من جهد وتضحية لحماية الأرواح من خطر فيروس كورونا المستجد.

ودعا الكيت أفراد المجتمع لدعم الأطباء في حربهم على فيروس كورونا القاتل وإنقاذ حياة الشعب الإماراتي من مواطنين ومقيمين، وذلك من خلال الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية وكذاك بالعمل على توفير متطلباتهم اليومية كي يتفرغوا للتركيز في مهام عملهم كنوع من رد الجميل لتضحياتهم اليومية في خدمة الوطن.

يذكر أن المحامي عيسى بن حيدر أعلن في وقت سابق وفي مبادرة مشابهة تقديم استشارات قانونية بالمجان لجميع الأطباء في هذه الفترة، اعترافاً بما يبذلونه من جهد وتضحية لحماية الأرواح من بطش فيروس كورونا المستجد.

وأكد خلال تغريده عبر حسابه على تويتر: "لم نستطع المشاركة معكم في مكافحة كورونا، وأنتم تبذلون أرواحكم لحمايتنا والحفاظ على أرواحنا، وتركتم ذويكم ومن تحبون لأجلنا".

وأضاف: "لذلك أحببت أن أشارككم وأقدم لكم كأطباء جميع الاستشارات القانونية بالمجان، وأتمنى أن تقبلوا مساهمتي المتواضعة في هذه الفترة. بارك الله لكم فيكم".

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