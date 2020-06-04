جامع الشيخ زايد يخصص 15 ألف عبوة مياه للعاملين في "خط الدفاع الأول

خصص مركز جامع الشيخ زايد الكبير بالتعاون مع "مجموعة أغذية" التابعة لـ"شركة صناعات"، أكثر من 15 ألف عبوة مياه للعاملين في "خط الدفاع الأول"، حيث تم توزيعها على مراكز المسح الوطني المنتشرة في مناطق إمارة أبوظبي، وذلك بالتنسيق المباشر مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة". ويأتي ذلك في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية وتقديراً للجهود والتضحيات التي يقدمها "خط الدفاع الأول" للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إثر التصدي لجائحة "فيروس كورنا المستجد"، بالإضافة إلى توزيع عدد من عبوات المياه لدعم "مشروع حفظ النعمة"، معززاً بذلك رسالته في ترسيخ قيم العطاء الإنساني التي أرسى جذورها في مجتمع دولة الإمارات الوالد المؤسس الشيخ زايد -طيب الله ثراه-.