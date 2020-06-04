جامع الشيخ زايد يخصص 15 ألف عبوة مياه للعاملين في "خط الدفاع الأول

المصدر: البيان الإلكتروني

خصص مركز جامع الشيخ زايد الكبير بالتعاون مع "مجموعة أغذية" التابعة لـ"شركة صناعات"، أكثر من 15 ألف عبوة مياه للعاملين في "خط الدفاع الأول"، حيث تم توزيعها على مراكز المسح الوطني المنتشرة في مناطق إمارة أبوظبي، وذلك بالتنسيق المباشر مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة". ويأتي ذلك في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية وتقديراً للجهود والتضحيات التي يقدمها "خط الدفاع الأول" للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إثر التصدي لجائحة "فيروس كورنا المستجد"، بالإضافة إلى توزيع عدد من عبوات المياه لدعم "مشروع حفظ النعمة"، معززاً بذلك رسالته في ترسيخ قيم العطاء الإنساني التي أرسى جذورها في مجتمع دولة الإمارات الوالد المؤسس الشيخ زايد -طيب الله ثراه-.

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