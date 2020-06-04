"كندية دبي" تحتفي بخريجيها بعرض صورهم على برج خليفة

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور محمد جدي نائب رئيس الجامعة الكندية للشؤون الأكاديمية لـ"البيان"، عن عزم الجامعة تنظيم حفل افتراضي لتخرج الدفعة العاشرة تحت شعار "جمال التحمل، والتي تضم 475 طالبا وطالبة من برنامجي البكالريوس والماجستير، وذلك بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بالإضافة إلى رئيس مجلس أُمناء الجامعة ورئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والخريجين .

وأوضح أن الحفل سيتم بثه مباشرة على موقع الجامعة عبر قناة اليوتيوب والفيسبوك، في تمام الساعة 8 مساء غد الجمعة، حيث سيلقي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة يليها كلمة رئيس الجامعة الدكتور كريم شلي، وكلمة الخريجين، مشيرا إلى أن الجامعة قررت تنظيم الحفل افتراضيا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلبة ووقايتهم من العدوى بالفيروس المستجد كوفيد -19.

وأضاف أن الجامعة تعتزم كذلك بث صور الخريجين على برج خليفة كتعويض معنوي للطلبة على عدم حضورهم حفل تخرج نظامي، لافتا إلى أنها رسالة من الجامعة لطلبة الجامعة وخريجيها من أعلى نقطة على سطح الأرض وهي برج خليفة بضرورة أن تطال طموحاتهم عنان السماء، وأن يحتذوا بحذو قادة الإمارات بأن تتخطى أمالهم وانجازاتهم مستقبلا حدود المكان والزمان وأن يتطلعوا نحو التنمية والحداثة، وأن يصبحوا نموذجاً يصبو الجميع إلى الاحتذاء به في استشراف المستقبل.

وقال انه سيتم تخريج 375 طالبا من 20 تخصصا في برنامج البكالوريوس، و100 طالب من 5 تخصصات في برنامج الماجستير، مشيرا إلى أن الجامعة تعتزم تنظيم حفل يضم طلبة هذه الدفعة وذويهم بعد انتهاء جائحة كورونا.

وأفاد بأن خريجي البكالوريوس من 5 تخصصات وهي الهندسة والعمارة والإعلام والتصميم الداخلي وإدارة الأعمال.

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