انعدام "ظل الظهيرة" في الإمارات الأيام المقبلة

المصدر: وام

قال إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: إن ظل الظهيرة ينعدم هذه الأيام في المناطق الجنوبية للدولة في ليوا وأم الزمول بسبب قرب موعد تعامد الشمس حيث يقطع مدار السرطان الأجزاء الجنوبية من الدولة.

وتتعامد الشمس هذه الأيام ابتداء من 6 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل على المناطق الجنوبية من الدولة قرب منطقة ليوا "أم الزمول" ومدينة زايد في أبوظبي، ويكون انعدام ظل الزوال غالبا قرب الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت الإمارات، وبالتالي لا يشاهد ظل للأشخاص و المباني خلال وقت الظهيرة.

يشار إلى أن المناطق التي تقع بين مدار السرطان عند 23.5 شمالا والذي يدخل جزء منه ضمن المناطق الجنوبية للدولة، ومدار الجدي عند 23.5 جنوبا، تتعامد عليها الشمس في موعدين خلال العام.

وتتعامد الشمس على مدار السرطان بحدود 22 يونيو، يصاحبه أقصر ليل وأطول نهار في الجزء الشمالي من الأرض، فيما تتعامد على مدار الجدي بحدود 22 ديسمبر يصاحبه أقصر نهار وأطول ليل في الجزء الشمالي من الأرض.

بينما تتعامد على خط الاستواء خلال الاعتدالين الربيعي في 21 مارس والخريفي في 23 سبتمبر.

.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز