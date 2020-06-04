زيادة الطاقة الاستيعابية لمركز الفحص الوطني بأم القيوين إلى 800 شخص يومياً

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

أكد الدكتور أحمد الشمري مدير مركز المسح من المركبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في أم القيوين بقاعة الشيخ خليفة للأفراح أن هناك اقبالاً متزايداً من قبل الراغبين في الفحص، خصوصا، بعد مجانية الفحص لعدد كبير من الفئات، ومنهم المواطنون وأبناء المواطنات والفئة المساندة من عاملات المنازل وكبار المواطنين والمقيمين فوق الـ 50 عاماً.

وأوضح لـ «البيان» أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 800 شخص يومياً، وذلك لتواكب العدد المتزايد، مبيناً أن أخذ المواعيد المسبقة لعملية الفحص تيسر كثيراً على العاملين في المركز، كما تسرع وتيرة العمل وتقلل الازدحام وتوفر الوقت للفاحصين والفاحصات.

وناشد الجمهور بضرورة اتباع الإرشادات الصحية والالتزام بالتوجيهات التي صدرت من وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومنها الابتعاد عن الاختلاط والتجمعات، وعليهم أن يتحملوا تلك الفترة، لمصلحتهم وتجنباً لانتقال فيروس كورونا.

وثمن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تهدف إلى التصدي للفيروس والحد من انتشاره والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

توافد

وأضاف الشمري أن هناك توافداً كبيراً من المقيمين، وذلك من خلال استقطاب عدد من الفاحصين من المناطق المجاورة بهدف تخفيف الضغط عليهم، كما أن المركز يعمل طيلة 5 أيام من الأحد وحتى الخميس، على مدار 8 ساعات، وعملية تسجيل الحالات في المركز وإجراء أخذ العينة من المفحوصين لا تتعدى 5 دقائق منذ دخولهم المركز بالمركبة، بعد إدخال بطاقة الهوية في القارئ، ليستدل على بيانات الشخص، وتسجيله، ومن ثم إجراء الفحص بأخذ عينة من الأنف.

ولفت إلى أنه يتم إبلاغ المفحوصين بالنتائج في رسالة نصية بعد أخذ العينة، كما أنه على الراغبين في حجز موعد للفحص الاتصال على رقم مركز استجابة أو من خلال تطبيق شركة أبوظبي للخدمات الصحية، «صحة»، المتوفر على منصات الهواتف المتحركة.

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