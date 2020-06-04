"مركز الحبل السري" بصحة دبي يطلق التسجيل الإلكتروني لتخزين الخلايا الجذعية

المصدر: وام

أطلق مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث التابع لهيئة الصحة بدبي خدمة التسجيل الإلكتروني لطلب تخزين الخلايا الجذعية في المركز لمدة 30 سنة ضمن جهوده المستمرة للتسهيل على الأمهات الحوامل للاستفادة من خدمات المركز في كافة الظروف خاصة الراهنة.

وأكدت الدكتورة فاطمة الهاشمي رئيسة وحدة استقطاب المتبرعين والباحثة الإكلينيكية بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث أهمية هذه الخدمة التي ستساهم في توفير الوقت والجهد على الأمهات وتفادي مشقة التنقل للوصول إلى المركز إضافة لتعزيز الإجراءات الوقائية لدى الحوامل في ظل الظروف الحالية خاصة أن هذه الفئة من الفئات الأكثر عرضة للعدوى.

وأوضحت آلية الاستفادة من الخدمة الجديدة والمتمثلة بقيام الأمهات الراغبات بتخزين الخلايا الجذعية بإرسال بريد إلكتروني إلى المركز كطلب تسجيل في الخدمة مع كتابة أرقام التواصل المختلفة حيث يقوم الفريق المعني في المركز بتزويدهن بكافة الأوراق المطلوبة لتسجيل البيانات الرسمية وإعادة إرسالها للمركز عبر البريد الإلكتروني DCRC@dha.gov.ae ليتم بعد ذلك مراجعة وتدقيق البيانات والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة والتسجيل الرسمي لتخزين الخلايا الجذعية لمدة 30 سنة.

وأشارت الدكتورة الهاشمي إلى التنسيق المستمر بين المركز والأمهات بعد التسجيل الرسمي في الخدمة حيث يتم توصيل الأدوات اللازمة لجمع عينات دم الحبل السري إلى الأم لاصطحابها معها أثناء الولادة في المستشفيات الخاصة لاستخدامها من قبل الطواقم الطبية والتمريضية.

ونوهت إلى توفر هذه المعدات في المستشفيات الحكومية التابعة للهيئة مستشفيي دبي ولطيفة.

واستعرضت جهود المركز المستمرة لتعريف الأمهات بهذه الخدمة من خلال الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية أثناء المراجعات الطبية خلال فترة الحمل.

وأشارت إلى الدورات والبرامج التدريبية المستمرة التي ينفذها المركز عن بعد للكوادر الطبية والتمريضية في مختلف مستشفيات الهيئة حول الطرق المثلى لجمع العينات والحصول على خلايا جذعية ناجحة وقابلة للتخزين.

وذكرت أنه يتم في نهاية الدورة عقد اختبار قصير عبر الهاتف مع المشاركين للتأكد من مدى جاهزيتهم للقيام بسحب العينات بالطريقة الصحيحة وفق المعايير والشروط الخاصة بتخزين الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري.

وقالت إن المركز تمكن حتى الآن من تدريب 37 من الكوادر الطبية والتمريضية بمستشفى حتا عن بعد واستقبال العينات الناجحة التي تم تخزينها في المركز وفقا لأفضل المعايير والاشتراطات والبروتوكولات المعمول بها عالميا وبدرجة عالية من الخصوصية والدقة للاستفادة منها لاحقا في علاج أمراض الدم المختلفة عند الحاجة إليها.

وأضافت الدكتورة الهاشمي أن المركز ساهم حتى الآن بالتعاون مع المراكز العالمية في علاج 20 حالة مرضية كانت تعاني من الثلاسيميا والأنيميا المنجلية واللوكيميا وفنكوني الأنيميا بعد تزويد هذه المراكز بالخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري والمخزنة في المركز.

وأكدت نجاح المركز منذ تأسيسه عام 2006 وحتى الآن في تخزين أكثر من 7000 عينة من الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري لأمهات من مختلف الجنسيات.

وأشارت إلى المختبرات المتطورة والمتخصصة المتوفرة في المركز.

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