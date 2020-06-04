محامٍ إماراتي يعرض تقديم استشارات قانونية للأطباء مجاناً

المصدر: البيان الإلكتروني

عرض المحامي الإماراتي بالمحكمة الاتحادية العليا، عيسى بن حيدر، تقديم استشارات قانونية بالمجان لجميع الأطباء في هذه الفترة، اعترافاً بما يبذلونه من جهد وتضحية لحماية الأرواح من بطش فيروس كورونا المستجد.

وقال عيسى بن حيدر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لم نستطع المشاركة معكم في مكافحة كورونا، وأنتم تبذلون أرواحكم لحمايتنا والحفاظ على أرواحنا، وتركتم ذويكم ومن تحبون لأجلنا".

وأضاف: "لذلك أحببت أن أشارككم وأقدم لكم كأطباء جميع الاستشارات القانونية بالمجان، وأتمنى أن تقبلوا مساهمتي المتواضعة في هذه الفترة. بارك الله لكم فيكم".

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