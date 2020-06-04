محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء رومانيا تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي ــ وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من لودوفيك أوربان رئيس وزراء جمهورية رومانيا، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعم مصالحهما المشتركة وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتطرق سموه ورئيس وزراء رومانيا إلى القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها جائحة «كورونا» وتطورات انتشارها وتداعياتها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية وغيرها وسبل التعامل معها إضافة إلى الجهود المبذولة لاحتواء آثارها سواء من قبل البلدين أو على المستوى العالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز