10 ملايين من «دبي الإسلامي» لمستحقي الزكاة لدى «تنمية المجتمع» بدبي

المصدر: دبي - البيان

قدّم بنك دبي الإسلامي، عشرة ملايين درهم، من أموال الزكاة، إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي، ليتم الاستفادة منها في دعم ذوي الدخل المحدود والحالات الإنسانية الحرجة لدى الهيئة، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية والتخفيف عنهم، ويضمن وصول أموال الزكاة لمستحقيها من الفئات الأكثر حاجة في المجتمع.

ونوّه سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع رئيس صندوق التضامن الاجتماعي بخطوة بنك دبي الإسلامي في توظيف أموال الزكاة لصالح دعم الفئات المستحقة المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع، والتي تنتمي معظمها إلى الفئات الأكثر عرضة للضرر، لغاية تعزيز التكاتف والتلاحم الاجتماعي، لافتاً إلى أن الهيئة تحرص على دراسة الحالات المستحقة للمنافع الدورية والمنافع المقطوعة بما يضمن صرف الأموال بالشكل الأمثل واستثمارها بما يحسن حياة هذه الفئات.

وقال الطاير: «يأتي تعاوننا مع بنك دبي الإسلامي في إطار حرص الطرفين على العمل المشترك لتعزيز التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكثر الفئات المجتمعية استحقاقاً للدعم. ومما لا شك فيه أن الأزمة الحالية التي فرضها انتشار فيروس «كورونا» المستجد أوجدت احتياجات جديدة بسبب تأثر بعض القطاعات الاقتصادية الأمر الذي يوسع حجم الدعم المطلوب من الجهات المعنية كهيئة تنمية المجتمع».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز