رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتكليف شريف العلماء بمهام وكيل «وزارة الطاقة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتكليف المهندس شريف سليم العلماء بمهام وكيل وزارة الطاقة والصناعة.

ويمتلك العلماء خبرة تمتد أكثر من 20 عاماً في مجال الطاقة ومختلف أنشطتها، ومن خلال تدرجه بالعمل في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» منذ عام 1999، وشغله عدداً من المناصب فيها، التي تنوعت بين مهام خاصة بإدارة العمليات وتطوير الأداء والاستراتيجيات، إضافة إلى توثيق الشراكات الاستراتيجية والاستثمار، وصولاً إلى منصبه نائباً للرئيس التنفيذي للتخطيط والأداء في الشركة.

ويحمل العلماء شهادة الماجستير والبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة كلورادو بدنفر في الولايات المتحدة الأمريكية.

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