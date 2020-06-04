أحمد بن سعيد: «الإمارات» وفلاي دبي تستأنفان خدمات الركاب إلى مزيد من الوجهات قريباً

المصدر: (دبي - البيان)

أعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن ترحيب المجموعة بإعادة فتح مطارات الدولة لرحلات الترانزيت.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نرحب بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت. وسوف تعلن طيران الإمارات وفلاي دبي عن استئناف خدمات الركاب إلى مزيد من الوجهات مع إمكانية مواصلة السفر عبر دبي».

كما أشادت شركة العربية للطيران بالقرار، وقالت إنها ستواصل التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية لاتخاذ الخطوات المناسبة لتسيير الرحلات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز