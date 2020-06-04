مطارا أبوظبي والشارقة جاهزان

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلن مطار أبوظبي الدولي استعداده لاستقبال المسافرين مع تجربة سفر آمنة تضمن لهم الراحة والسلامة من نقطة الدخول إلى المطار وحتى المغادرة.

وقال المطار، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه حدد إرشادات لسفر آمن تتضمن وصول المسافرين كحد أقصى قبل 4 ساعات من وقت انطلاق رحلتهم وارتداء الكمامات والقفازات طوال الوقت، وممارسة التباعد الاجتماعي والتحقق مع شركات الطيران بخصوص الفحوصات السريعة ومراعاة مواعيد حظر التجوال، والسماح بدخول مبنى المطار للمسافرين حاملي التذاكر فقط.

وتوقعت مجموعة «الاتحاد للطيران» عودة تشغيل رحلاتها المنتظمة بدء من مطلع يوليو القادم، بناءً على رفع قيود السفر المفروضة.

كما أعلن مطار الشارقة جاهزيته التامة لعودة التشغيل، ورحب علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، بقرار إعادة تشغيل رحلات الترانزيت، واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ويأتي ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي التدريجي التي التزمت بها الدولة.

وقال إن القرار يبشر بخطوات إضافية ستصل قريباً إلى الفتح بشكل كامل أمام الرحلات الجوية من مختلف أنحاء العالم وعودة النشاط إلى حركة السياحة والسفر، وتوقع أن تبدأ شركات الطيران باستئناف رحلاتها إلى بعض الوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً على السفر من وإلى الشارقة.

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