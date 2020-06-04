800 مراجع يومياً الطاقة الاستيعابية الجديدة لمركز المسح في عجمان

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

قررت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، المشغلة لمراكز المسح الوطني على مستوى الدولة، رفع الطاقة الاستيعابية لمركز المسح الوطني في إمارة عجمان من 600 إلى 800 مراجع يومياً، وذلك بهدف مضاعفة الجهد، ونتيجة لإقبال المواطنين والمقيمين، لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد، لا سيما بعد القرار الخاص بمجانية الفحص للمواطنين والعمالة المساندة، التي تعمل معهم في منازلهم، وللوافدين فوق 50 عاماً وأصحاب الهمم، حيث شهد المركز إقبالاً كبيراً بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور ناجي عبد الجليل محمد مدير مركز المسح الوطني في عجمان لـ «البيان»: «يسير العمل بوتيرة متسارعة، مع وجود إقبال كبير من المواطنين وأسرهم لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس «كورونا»، وعليه، قررت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، رفع الطاقة الاستيعابية لمركز المسح الوطني في عجمان، بمعدل 800 مراجع يومياً، كما أن العمل يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة مساء».

زيادة

ولفت إلى أن زيادة أعداد المراجعين بعد عطلة عيد الفطر المبارك، دليل على ارتفاع نسبة الوعي الصحي بين المواطنين والمقيمين، مشدداً على أهمية إجراء الفحوصات المبكرة لمعرفة الإصابة وأخذ العلاج العلاجات الخاصة بمكافحة المرض، وعدم تركه يتفاقم على المريض، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن قرار القيادة الرشيدة بمجانية الفحص للمواطنين والعمالة المساندة التي تعمل في منازلهم، شجع أعداداً كبيرة من المواطنين لإجراء الفحوصات، للتأكد من عدم الإصابة، ولحماية أسرهم من الإصابة، مطالباً المراجعين، لا سيما الأسر، بعدم الحضور إلى مقر المركز بعدد يزيد على 5 أشخاص في المركبة الواحدة، من أجل صحة وسلامة الجميع، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي والإجراءات الوقائية.

وأهاب بالمراجعين قبل الحضور لإجراء المسح الوطني، بضرورة التواصل بمركز الاستجابة الوطني، على رقم الهاتف 8001717، أو استخدام تطبيق «صحة»، لحجز موعد للفحص الطبي، وبغرض تسهيل الإجراءات لهم، كما يوجد في مركز المسح الوطني، مجموعة من المتطوعين، يقومون بمساعدة الراغبين في التسجيل في نظام تطبيق «صحة»، لتسهيل الإجراءات، ولراحة المراجعين.

التزام

وطالب كافة أفراد المجتمع، بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، ولبس الكمامة، والتباعد الجسدي، والبقاء في المنزل، والخروج للضرورة، وذلك بهدف إنجاح الجهود التي تقوم بها الدولة في عملية التصدي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد أن الجهود التي قامت بها الدولة، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، بتوفير كافة الإمكانات، وانتشار مراكز المسح الوطني، في كبح جماح انتشار الفيروس، وتحديد عدد المصابين وعلاجهم، مع استمرار عمل المراكز في تقديم خدماتها، إلى الوصول إلى صفر إصابة في الدولة.

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