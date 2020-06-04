الإمارات الأولى «أوسطياً» في التعليم التقني والمهني

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن إنجاز دولي جديد تحققه دولة الإمارات والمجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، ممثلاً في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في قطاع التعليم التكنولوجي والفني، إذ تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط «خليجياً وعربياً وإقليمياً» في هذا القطاع الحيوي وفق مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بقطاع التعليم خلال عام 2019.

وأوضح مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي كشفت عن تفوق الدولة في مجالات التدريب المهني والفترات التي يتواصل التدريب خلالها في مختلف التخصصات، إذ جاءت الإمارات الأولى خليجياً وإقليمياً وعربياً، وفي المركز الرابع دولياً فيما جاءت سويسرا في المركز الأول، وهو الأمر الذي يسلط الضوء على الآفاق العالية لنجاحات القيادة الرشيدة في تمكين «أبوظبي التقني» من مواصلة قيادة منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني، ضمن منظومة عمل المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، لتكون الإمارات في صدارة العالم في مجالات تدريب الشباب على أحدث المهارات التقنية والتخصصات الصناعية ذات العلاقة القوية بالذكاء الاصطناعي والتعليم التقني المتقدم.

وأضاف أن مؤشرات التنافسية العالمية كشفت كذلك عن تقدم الإمارات في مجال جودة التدريب المهني، لتحتل الصدارة أيضا خليجياً وإقليمياً وعربياً، فيما تصدرت سويسرا العالم في هذا المجال أيضاً، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات العالمية المحايدة تتوج جهود القيادة الرشيدة في دعم جهود «أبوظبي التقني»، ليكون التعليم المتخصص هو الخيار الأول لمواطني الإمارات، مؤكداً أهمية التعليم التقني والفني ودوره في التدريب والتعلم المستمر، بما يسهم في صناعة الكفاءات الوطنية المتخصصة، إلى جانب رفع مهارات جميع أفراد المجتمع في شتى المجالات ذات العلاقة الوثيقة بالتقدم الصناعي والتكنولوجي في دول العالم الأول.

ولفت مبارك الشامسي إلى أن هذه المؤشرات العالمية تأتي بناء على التزام استراتيجية «أبوظبي التقني» بتحقيق وتطوير عدة معايير عالمية، منها «قدرة التعليم التقني في توفير القوى العاملة المؤهلة»، وهو معيار يسهم فيه «أبوظبي التقني» بقوة من خلال مناهجه التعليمية ونجاحات برامجه المتخصصة، ومنها «أسبوع التعليم التقني الابتكار»، وبرنامج دبلوم تجارة التجزئة لتدريب وتأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وغيرها من البرامج التي تشجع الشباب على الالتحاق بالتعليم التقني والمهني.

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