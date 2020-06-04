جامعة الوصل تنظم ندوة استراتيجيات الخطاب المؤسسي

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت مكتبة جامعة الوصل بدبي ندوة عن بُعد قدمتها الإعلامية ميساء راشد غدير بعنوان: (استراتيجيات الخطاب المؤسسي في أزمة كوفيد 19 ـ دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجاً) وذلك مساء أول من أمس.

وبدأت ميساء غدير بتعريف الاستراتيجية، وهي طريقة التعبير عن خطة ذهنية قد تكون مركبة أو قد تكون بسيطة تهدف في النهاية إلى استثمار المعطيات الموجودة، سواء سياقات اجتماعية، اقتصادية، سياسية، أو إنسانية لتحقيق هدف أو غاية، وإذا كانت الاستراتيجيات دائماً ما ترتبط بالمجال العسكري فإن الخطاب أيضاً باعتباره هو فعل تواصلي يومي، فلا بد أن تكون هناك استراتيجيات يضمرها أو يعلنها منتج الخطاب لتحقيق غاياته وأهدافه.

وأشارت إلى أن خطاب أزمة «كوفيد 19» هو المهيمن والمسيطر على كل المجالات، متناولة الخطاب المؤسسي لدولة الإمارات وخصوصية هذا الخطاب الذي تخاطب به الجميع، سواء داخل الدولة أو خارجها لتحقيق غاياتها وأهدافها وعلى رأسها الوقاية ومواجهة هذه الجائحة.

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