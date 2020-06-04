«أشغال الشارقة» تنجز مشروعين خدميين في دبا الحصن

المصدر: (الشارقة – البيان)

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، مؤخراً، حديقة ومسجداً في منطقة الرق يتسع لـ 340 مصلياً ومصلية. وذكر المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن رفد منطقة الرق بالمشاريع الحيوية يعد أحد المشاريع الحيوية المتكاملة للمواطنين من أبناء مدينة دبا الحصن، التي تضم ما يزيد على ألف مسكن، ويتم تزويدها بالمرافق الخدمية وتمتاز بموقع حيوي مهم.

وتأتي المشاريع في إطار تعزيز التعاون بين المجالس البلدية والدوائر الحكومية، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعي إلى التنسيق الدائم لإيصال احتياجات السكان.

وأوضح المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع، أن المسجد يقع على مساحة 330 متراً مربعاً فيما تبلغ مساحة الأرض 3750 متراً مربعاً ويتسع لـ 340 مصلياً ومصلية.

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