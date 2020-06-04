العويس:«الوطني» حريص على تعزيز العمل البرلماني وتلمّس قضايا المواطنين

المصدر: أبوظبي- البيان

أكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن طرح المجلس لقضايا مهمة تتعلق بالتربية والتعليم، والتوطين، والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية، والموارد البشرية، دليل على لمس أعضاء المجلس الدقيق لمتطلبات المرحلة الحالية والمقبلة والتي تحتم على الجميع التعاون والتنسيق من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وتوجه بالشكر إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ولجميع أعضاء المجلس على حرصهم لمواصلة العمل وتعزيز العمل البرلماني والارتقاء بالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه مصلحة المجتمع الإماراتي.

كما توجه بالشكر إلى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية على حضوره الجلسة، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، مبيناً معاليه أن المناقشات الحالية والمتعلقة بمشروع القانون المطروح حالياً أمام المجلس، تعزز مبدأ التسامح ونبذ العنف والتطرف الذي تتبناه دولة الإمارات استناداً إلى القيم الراسخة التي زرعها ورسخها في نفوسنا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ووجه الشكر كذلك إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لحرصهم على الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي طرحها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والتي تعكس أعلى مستويات التنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة.

وأشاد بحرص المجلس على الانعقاد المستمر في جميع الأوقات والظروف للاستمرار في العمل ومناقشة أهم القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمجتمع والمواطنين من أجل مواصلة مسيرة النجاحات والتنمية في الإمارات.

ونوه معاليه أن حضور وتفاعل أعضاء حكومة دولة الإمارات، يعكس حرصهم الدائم على الارتقاء بالعمل وتقديم أفضل الخدمات التي تسهم في رفاه المواطنين وتحقيق جميع متطلباتهم واحتياجاتهم، كما تجسد عملية تكامل الأدوار للارتقاء بجميع القطاعات واستمرارية العمل.

وذكر أن توجيهات القيادة الرشيدة تحث على التنسيق الكامل مع كافة الجهات في القطاعات الحيوية من أجل خدمة المجتمع والمواطنين، وإيجاد حلول عملية للتعامل مع المرحلة الراهنة والمقبلة، والتغلب على التحديات بروح العزيمة والإصرار بهدف تحقيق التميز والريادة في كافة المجالات بدولة الإمارات.

صحة وسلامة

وأكد العويس أن طرح ومناقشة القضايا التي تتعلق بأبناء الوطن سواء داخل الدولة أو خارجها هو انعكاس لحرص القيادة الرشيدة على حماية صحة وسلامة كل المواطنين أينما كانوا ولاسيما طلبة الإمارات الذين يدرسون خارج الدولة.

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