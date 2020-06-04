«الجليلة» يعالج الأطفال المواطنين مجاناً خلال أزمة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، المستشفى الوحيد المتخصص في طب الأطفال في الإمارات، عن تقديم العلاج مجاناً لكل أطفال مواطني الدولة الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية، وإعفاء المواطنين الذين لديهم تأمين صحي من نسبة تحمل نفقات العلاج لكل شركات التأمين المعتمدة، وذلك خلال أزمة وباء كوفيد- 19 المنتشر حالياً في الدولة.

وقال الدكتور عبد الله الخياط، المدير التنفيذي في الجليلة للأطفال: «تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي يبذلها المستشفى بالتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، وشركائنا من كافة المؤسسات الصحية وشركات التأمين والمستشفيات ذات الصلة، بحيث تكاتفت جهود الجميع بهدف تخفيف الأعباء عن مواطني الدولة ذوي الأطفال المرضى، خصوصاً في ظل التحديات التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 ويتمثل دورنا كمستشفى الأطفال الوحيد في الدولة في تقديم أرقى وأفضل رعاية صحية للأطفال في المجتمع الإماراتي، ومساعدة أهالي أبناء الدولة في الحصول على هذه الرعاية بسهولة ويسر».

جاهزية

وأكد أن فريق مستشفى الجليلة على أتم الجاهزية لمساعدة المرضى الإماراتيين وعائلاتهم للاستفادة من هذه المبادرة، موضحاً أن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال خالٍ من حالات الكوفيد- 19، وذلك لإتاحة الفرصة لكل الأطفال لمتابعة علاجهم في المستشفى، وخاصة الحالات المرضية المزمنة، أو الحالات الطارئة، أو تلك التي تتطلب وجودهم في المستشفى بشكل دوري مثل حالات غسيل الكلى، بحيث يتمكنون من متابعة العلاج في بيئة مريحة وآمنة وخالية من مخاطر العدوى.

ممارسات

وشدّد الدكتور الخياط على أن المستشفى يطبق أفضل الممارسات والإجراءات الوقائية التي تهدف إلى حماية المرضى وعائلاتهم والطواقم الطبية والإدارية العاملة في المستشفى من فيروس كوفيد-19، مثل الحرص على ترك مسافات التباعد الاجتماعي في كل أنحاء المستشفى وخاصةً في مناطق الانتظار، والسماح لأحد الأبوين فقط بالدخول مع الطفل المريض، مع الحرص على ارتداء كمامة الوجه لكل الزوار، وقياس درجة حرارة الزوار عند دخول المستشفى، هذا إضافة إلى نجاح خدمة «التطبيب عن بعد» الإلكترونية في التعامل مع 70% مع المرضى دون الحاجة إلى زيارة المستشفى، ما يعزّز مستوى السلامة والأمان في المستشفى لكل المرضى الصغار وعائلاتهم.

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