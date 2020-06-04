تفقّد سير الأعمال في مدينة الشارقة للإعلام

المصدر: الشارقة - البيان

تفقد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وشهاب الحمادي، مدير «شمس»، صباح أمس الأعمال الإنشائية لمباني المدينة الجديدة والمرافق العامة التابعة لها، والتأكد من سيرها وفق الجدول الزمني المحدد، في طوي المسند بمدينة الشارقة.

مبانٍ

وجال المدفع ومرافقوه في أرجاء المنطقة الحرة التابعة للمدينة، والتي من المتوقع الانتهاء منها وتشغيلها في الربع الأخير من عام 2020، وتضم ثلاثة مبانٍ تقع على مساحة بناء تصل إلى 6200 متر مربع، وتشمل مكاتب المبيعات وخدمة العملاء، ومكاتب الأعمال، إلى جانب مطعم ومرافق أخرى، تم رفدها بمجموعة من الخدمات بهدف توفير كافة احتياجات العملاء.

نوعية

وأكد الدكتور خالد عمر المدفع، أن «شمس» تسعى منذ تأسيسها، بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومن خلال مشاريعها النوعية ومبادراتها المتخصصة، لأن تصبح مركزاً عالمياً للإعلام والإبداع في المنطقة. وهذا من خلال دعم ريادة الأعمال، وتشجيع الإبداع والابتكار، ضمن بيئة عمل ملهمة وجاذبة لأصحاب المواهب ورواد الأعمال من داخل الإمارات وخارجها.

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