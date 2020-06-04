17 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية والصالونات في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

نفذ قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة 17 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصالونات وقام بتحليل 7162 عينة.

وأكد ثابت الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية يقدم أرقى وأفضل الخدمات للمتعاملين، ويعمل على تطوير وتحديث منظومة العمل باستمرار واتباع أفضل الممارسات الصحية التي تعكس مدى اهتمام البلدية بصحة المستهلكين، ووضعها على رأس الأولويات وتعتبرها هدفاً رئيسياً لها، وتوفير منظومة صحية من خلال إلزام المنشآت التي تُعنى بالمستهلك بشكل مباشر باشتراطات ومعايير صحية وإجراءات وقائية واحترازية، خصوصاً في ظل الظروف الحالية، التي تعاملت معها البلدية من خلال قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية بكل كفاءة وعمل خطوات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تكثيف

ومن جانبها، أوضحت الشيخة شذا المعلا، مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن البلدية كثفت من زياراتها التفتيشية على جميع المنشآت التي تخضع لرقابتها كالمطاعم والكافتيريات والصالونات ومراكز التجميل، حيث نظمت البلدية على هذه المنشآت حوالي 17 ألف زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية التي ألزمتها بها البلدية للحد من انتشار الفيروس.

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