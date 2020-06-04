غرفة آمنة لفحص «كورونا» لنزلاء «عقابية عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

استحدثت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة عجمان، غرفة الفحص الآمنة لفحص نزلاء المؤسسة من فيروس «كورونا» بشكل آمن، وذلك ضمن إطار دعم التدابير الصحية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، وحفاظاً على سلامة الموظفين والنزلاء وخصوصاً الطاقم الطبي في المؤسسة.

وقال العميد مبارك خلفان الرزي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة عجمان: «إن فكرة الغرفة تتضمن حواجز زجاجية بين الطبيب الفاحص والنزيل يضمن التباعد والحماية بينهما، وتم تزويد هذه الغرف بأكمام طبية خاصة عازلة بشكل متقن تمكن الطبيب من إجراء الفحص اللازم وأخذ العينة المطلوبة دون ملامسة مباشرة مع النزيل، وتم توفير هذه الغرف في عنابر الرجال والنساء في المؤسسة».

وأضاف: «إن استحداث غرفة الفحص الآمنة جاء حرصاً من قائد عام شرطة عجمان على تعزيز إجراءات الوقاية للحفاظ على سلامة الموظفين وخصوصاً الطاقم الطبي المشرف على فحص النزلاء أثناء أخذ عينات الفحص، والحيلولة دون انتقال الفيروس من خلال تجنب الملامسة المباشرة».

وأكد مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية أن شرطة عجمان تكثف جهودها بشكل متواصل وتسخر كافة الإمكانيات المتاحة والأفكار الابتكارية لضمان أمن وصحة وسلامة الموظفين والنزلاء في المؤسسة، متمنياً السلامة للجميع.

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