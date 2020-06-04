4230 مخالفة جزائية في القصيص منذ بدء «كورونا»

المصدر: دبي- شيرين فاروق

سجل مركز شرطة القصيص 4230 مخالفة جزائية تتعلق بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تم تسجيل 3300 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، و290 مخالفة لعدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي و640 مخالفة للخروج أثناء فترات التعقيم الوطني دون مبرر وذلك للأشخاص الذين لا تشملهم الاستثناءات.

وقال العميد يوسف العديدي مدير مركز شرطة القصيص لـ«البيان»:« تم إعداد فريق عمل نهاية العام الماضي فور الإعلان عن تفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً، وتم وضع خطط لاحتواء الفيروس في منطقة اختصاص القصيص والتي تمتد على مساحة 77 كيلو متراً مربعاً، والمقسمة إلى 12 منطقة وتم زيادة عدد الدوريات إلى 45 دورية، وتقسيم المنطقة إلى:«مناطق العمال، المناطق السكنية ومناطق تواجد الشركات والجهات الحكومية وغيرها».

وذكر أنه تم تكوين فرق عمل مختلفة منها فرق تتعلق بالتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في منطقة العمال ووضع لاصقات الإرشادات بـ 5 لغات إضافة إلى توزيع ما يقارب الـ 300 ألف كمامة والقفازات والمعقمات، وكذلك تدخل المركز في حل العديد من المشاكل بين الشركات وموظفيها بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، كما تم التنبيه على العمال بضرورة تحقيق التباعد الجسدي في أماكن العمل، وجرى التأكيد على ضرورة التباعد الجسدي أيضاً في مراكز التسوق وتم وضع لافتات إرشادية على الأرض.

وأفاد بأنه تم التنسيق مع مسؤولي الشركات في مواقع العمل أو السكن للإبلاغ الفوري عن أي حالات أو اشتباه للإصابة بكورونا حيث يتم نقل المصاب إلى الحجر الصحي وعزل المخالطين له في أحد الفنادق أو داخل السكن نفسه بطريقة تمنع انتشار الفيروس، منوهاً إلى أنه لاحظ تجاوباً وتعاوناً كبيراً في هذا الأمر مما نتج عنه انخفاض واضح في عدد الحالات ومنع ظهور حالات جديدة.

وجبات

ولفت مدير مركز شرطة القصيص إلى أنه تم توزيع 430 ألف وجبة على العمال خلال شهر رمضان الكريم بالتعاون مع عدد من الجهات، وبواقع 14 ألف وجبة يومياً، وكذلك قدمت الدوريات المساعدة للعديد من الأشخاص في بداية انتشار فيروس كورونا للتنبيه بضرورة الالتزام بالتعليمات قبل منحهم مخالفات في المرة الأولى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز