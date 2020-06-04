إيداع مالي عن بعد لنزلاء «عقابية الفجيرة»

المصدر: (الفجيرة - البيان)

دشنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلةً بالمؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، وبالتعاون مع بنك الفجيرة الوطني مشروع «خدمة الإيداع المالي لنزلاء المؤسسة العقابية عن بعد»، وذلك ضمن إطار دعم التوجه الحكومي في التحول الذكي لتقديم الخدمات عن بعد لضمان سلامة وحماية أفراد المجتمع، وذلك ضمن التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين من ذوي النزلاء، وسعياً منها لتقديم خدمات متميزة للنزلاء والمتعاملين، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين في عناء الوصول إلى مركز تقديم الخدمة.

وقال العميد أحمد حمدان الزيودي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في الفجيرة، إن «تطبيق نظام إيداع المبالغ المالية لنزلاء المؤسسة العقابية عن بعد جاء ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا».

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