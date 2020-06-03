محمد بن زايد يبحث هاتفيا العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء رومانيا

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من معالي لودوفيك أوربان رئيس وزراء جمهورية رومانيا.. جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين وسبل دعم مصالحهما المشتركة وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتطرق سموه ورئيس وزراء رومانيا خلال الاتصال إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها جائحة "كورونا"، وتطورات انتشارها وتداعياتها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية وغيرها وسبل التعامل معها إضافة إلى الجهود المبذولة لاحتواء آثارها سواء من قبل البلدين أو على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق عبر رئيس وزراء رومانيا عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمساعدات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات إلى بلاده لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار "فيروس كورونا".

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