بلدية دبي تغلق 4 مؤسسات مخالفة في مرحلة إعادة الفتح

المصدر: دبي - وائل نعيم

نفّذت بلدية دبي نحو 150 زيارة تفتيشية على 517 مركز لياقة بدنية وأندية رياضية منذ بداية العام حتى الوقت الحالي، علماً بأنه تم إغلاق تلك المؤسسات في شهري أبريل ومايو الماضيين، حسب القرارات الصادرة في حينه، فيما أسفرت الزيارات التفتيشية عن إغلاق 4 مؤسسات غير ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية في مرحلة إعادة الفتح.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مديرة إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، لــ«البيان»: «إن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال فترة إعادة الفتح لتلك المؤسسات تتمثل في: عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي (متران)، ونقص العلامات الإرشادية لتنظيم التباعد الاجتماعي، وعدم الالتزام بإجراء أعمال التعقيم والتطهير الشامل في المؤسسات قبل إعادة الفتح، إلى جانب عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات المتعلقة بضمان نوعية وجودة الهواء الداخلي».

إجراءات

وأوضحت الدكتورة رفيع أنه تم إعداد وتعميم الإجراءات الاحترازية المتعلقة بإعادة فتح مراكز اللياقة البدنية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي لبلدية دبي، كما تم نشر التعاميم ذات الصلة من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية دبي.

وأشارت إلى توزيع المفتشين على المناطق في إمارة دبي والبدء بالتفتيش على تلك المؤسسات ميدانياً للتأكد من التزام المؤسسات بالاشتراطات الاحترازية، إذ يتم تحرير غرامة وإغلاق المؤسسة المخالفة في حال عدم التزامها مع توضيح الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها والالتزام بها والمتابعة مع المؤسسة المخالفة للتحقق من التزامها والسماح بإعادة فتحها ومزاولة النشاط.

تعميم

وعن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الواجب اتباعها في الأندية الرياضية، ذكرت الدكتورة نسيم رفيع أن بلدية دبي أصدرت تعميماً بشأن الإجراءات الواجب اتباعها لمرحلة إعادة افتتاح مراكز اللياقة البدنية شددت من خلاله على زيادة التنظيف والتطهير طوال فترة إعادة التشغيل، والتركيز على كاونترات وأجهزة دفع النقود ومقابض الأبواب والسلالم وجميع الأدوات والأجهزة والمواد المستخدمة في مغاسل الأيدي والنظافة الشخصية وأجهزة التحكم بالتلفاز والتكييف ودورات المياه.

وأوضحت بلدية دبي أنه يجب استقبال الزبائن من خلال المواعيد المسبقة فقط، وقياس درجة حرارة الموظفين بشكل دوري خلال اليوم وللزبائن قبل الدخول وفي حال كانت درجة حرارة الزبون أكثر من 37.5 درجة مئوية يجب منعها من الدخول، ويجب على جميع الموظفين والزبائن ارتداء الكمامات والقفازات وعدم السماح بالدخول من دون ارتدائها.

ولفتت إلى أنه يجب على الزبائن ارتداء الكمامات طوال الوقت وأثناء ممارسة الرياضة الخفيفة أو المتوسطة النشاط، ويسمح بخفضها أو إزالتها خلال التمرينات الرياضية الشاقة، وأنه لا يسمح لمن أعمارهم أقل من 12 عاماً وأكثر من 60 عاماً بالدخول، ويجب إلغاء منطقة الانتظار، والالتزام بالتباعد الجسدي بترك مسافة مترين بين الأشخاص، وعدم تجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية للموظفين والزبائن بحد شخص واحد لكل 4 أمتار مربعة، وترك مسافة مترين بين كل جهاز، بإزالة بعض الأجهزة أو وضع علامة عدم الاستخدام عليها.

تباعد

وأضافت: "يجب وضع الملصقات اللازمة لتطبيق وتنظيم المسافات الآمنة بالتباعد الجسدي، وتحديد إجراءات المساعد للاستخدام الفردي 30% طبقاً للطاقة الاستيعابية للمصعد، وكذلك إغلاق مناطق الاستحمام وتغيير الملابس والخزائن ومنطقة الساونا والبخار والجاكوزي والمسابح، ولا يسمح بتقديم خدمة التدليك والاسترخاء في مركز اللياقة البدنية".

وأوضحت أنه لا يسمح بتنظيم أو ممارسة الفعاليات والبطولات في مركز اللياقة البدنية، ويجب عمل تطهير شامل لمرافق المؤسسة يومياً بعد ساعات العمل وبعد كل استخدام وتنظيف وتعقيم مرافق التمرينات الخارجية قبل كل استخدام وبعده، فضلاً عن توفير أدوات معقمات الأيدي في كل مرافق مراكز اللياقة البدنية، وتوفير حاوية النفايات الطبيبة للتخلص من الكمامات والقفازات المستخدمة، ويجب على الزبائن إحضار أدواتهم ومعداتهم الخاصة بهم، والعديد من الإجراءات الأخرى.

وقالت: "وتعتبر هذه الإجراءات سارية المفعول حتى إشعار آخر، وستتم متابعتها من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها".

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