الامارات تجري 41,762 فحصا وتسجل 571 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بمرض كوفيد19.

وأعلنت د.أمنة الضحاك أنه تم إجراء 41,762 فحصا ساهمت بالكشف عن 571 إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 ليصل إجمالي الإصابات 36,359 إصابة .

كما أعلنت عن شفاء 427 حالة من فيروس كوفيد 19 ليصل إجمالي حالات الشفاء 19,153 حالة .

كما أعلنت وفاة شخص مصاب بفيروس كوفيد19 ليصل إجمالي الوفيات 270 وفاة .

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