تطبيق «الحصن» يتعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد ـ 19

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

فضلا عن تلقيه نتائج الفحص الطبي لفيروس كورونا المستجد بصورة مباشرة عبر الهاتف، يمكن تطبيق «الحصن» الإماراتي المجاني من تتبع الأشخاص الذين قد خالطوا أو تعاملوا مع أشخاص ثُبتت إصابتهم بفيروس كورونا باستخدام تقنية البلوتوث، ويُمْكن ذلك السلطات الصحية من التعرف بسرعة على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، والاتصال بهم حتى يتم إعادة اختبارهم.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر موقعها الرسمي أن نظام تتبع مخالطي المرضى هو طريقة تستخدم للسيطرة بشكل فعال على تفشي الأمراض المعدية حول العالم، وتساعد عملية تتبع مخالطي المرضى على تحديد الأفراد الذين كانوا على مقربة من أشخاص مصابين بالمرض، ثم يتم الاتصال بهم لاجراء الفحوصات اللازمة من قبل الجهات الصحية.

كما يساعد التطبيق على تتبع الأشخاص الذين اختلطوا أو تعاملوا مع أشخاص ثبتت إصابتهم بفنوس كورونا وذلك عن طريق استخدام تقنية البلوتوث، حيث يتبادل كلا الهاتفين بيانات الهوية والتي يتمّ تخزينها بشكل مشفر على تطبيق الحصن المثبت على هاتف المستخدم، وباستخدام هذه البيانات ستتمكن السلطات الصحية من التعرف بسرعة على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، والاتصال بهم حتى يتم إعادة اختبارهم.

ويتضمن نظام التشفير الخاص بتطبيق «الحصن» الذي يمكن تحميله مجانا عبر الانترنت إنشاء رمز «كيو آر» خاص بكل مستخدم، إضافة إلى نظام ألوان مشفر لتحديد الحالة الصحية لكل مستخدم وتمثل 4 ألوان الرمادي: والذي يشير أنك لم تخضع للاختبار أو خضعت لاختبار وبانتظار النتيجة واللون الأخضر والذي يشير إلى أن نتيجة الاختبار كانت سلبية وأن حالتك الصحية على ما يرام مما يخولك الوصول إلى الأماكن العامة، واللون الأحمر والذي يشير إلى أن نتيجة الاختبار كانت إيجابية وأن عليك التواصل مع الجهات الصحية المختصة للحصول على الاستشارة الطبية واللون العنبري والذي يشير إلى أنك بحاجة لإجراء اختبار أو إعادة الاختبار نتيجة احتمالية تعرضك للإصابة بفيروس كورونا.

يشار إلى أن رمز «كيو آر» الخاص بكل مستخدم يتم تحديثه كل دقيقتين، حيث يمكن المسح عليه للتحقق من الحالة الصحية للمستخدم وحالة كل من حولك والتفاعل بأمان مع الآخرين في الاجتماعات والأماكن العامة.

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