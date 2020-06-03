" الجليلة" للأطفال يعالج أبناء مواطني الدولة مجاناً خلال أزمة كورونا

المصدر: وام

أعلن مستشفى "الجليلة" التخصصي للأطفال عن تقديم العلاج مجانا لكافة أطفال مواطني دولة الإمارات الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية وإعفاء المواطنين الذين لديهم تأمين صحي من نسبة تحمل نفقات العلاج لكافة شركات التأمين المعتمدة وذلك خلال أزمة وباء" كوفيد-19".

وقال الدكتور عبدالله الخياط المدير التنفيذي لمستشفى "الجليلة" للأطفال إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المستشفى بالتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي وشركائنا من كافة المؤسسات الصحية وشركات التأمين والمستشفيات ذات الصلة بحيث تكاتفت جهود الجميع بهدف تخفيف الأعباء عن مواطني الدولة ذوي الأطفال المرضى خصوصا في ظل التحديات التي فرضها انتشار وباء "كوفيد-"19.

وأضاف: يتمثل دورنا كمستشفى الأطفال الوحيد في الدولة في تقديم أرقى وأفضل رعاية صحية للأطفال في المجتمع الإماراتي ومساعدة أهالي أبناء الدولة في الحصول على هذه الرعاية بسهولة ويسر.

وأكد أن فريق مستشفى الجليلة على أتم الجاهزية لمساعدة المرضى الإماراتيين وعائلاتهم للاستفادة من هذه المبادرة موضحا أن مستشفى "الجليلة" التخصصي للأطفال خال من حالات "كوفيد-"19 وذلك لإتاحة الفرصة لكافة الأطفال لمتابعة علاجهم في المستشفى وخاصة الحالات المرضية المزمنة أو الحالات الطارئة أو تلك التي تتطلب تواجدهم في المستشفى بشكل دوري مثل حالات غسيل الكلى بحيث يتمكنون من متابعة العلاج في بيئة مريحة وآمنة وخالية من مخاطر العدوى.

وشدد الدكتور الخياط على أن المستشفى يطبق أفضل الممارسات والإجراءات الوقائية التي تهدف لحماية المرضى وعائلاتهم والطواقم الطبية والإدارية العاملة في المستشفى من فيروس "كوفيد-"19 مثل الحرص على ترك مسافات التباعد الاجتماعي في كافة أنحاء المستشفى وخاصةً في مناطق الانتظار والسماح لأحد الأبوين فقط بالدخول مع الطفل المريض مع الحرص على ارتداء كمامة الوجه لكافة الزوار وقياس درجة حرارة الزوار عند دخول المستشفى هذا بالإضافة إلى نجاح خدمة "التطبيب عن بعد" الالكترونية في التعامل مع 70 بالمائة مع المرضى دون الحاجة لزيارة المستشفى مما يعزز من مستوى السلامة والأمان في المستشفى لكافة المرضى الصغار وعائلاتهم.

ويعنى مستشفى "الجليلة" التخصصي للأطفال - المستشفى الأول والوحيد للأطفال في دولة الإمارات- بالأطفال واليافعين حتى سن عمر ثماني عشرة سنة.

فيما يعد هذا المستشفى الذي تم افتتاحه في الأول من نوفمبر 2016 مستشفى فائق التطور يضم طاقما متكاملا من خبراء الرعاية الصحية ذوي المؤهلات والكفاءات الرفيعة ويستخدم المستشفى التكنولوجيا الذكية لرفع مستوى الرعاية الصحية والعناية بالمرضى الصغار وعائلاتهم.

ويهدف المستشفى - الذي يحتوي على 200 سرير ضمن جو مريح لكل من الطفل وأسرته -إلى تعزيز الابتكارات الإكلينيكية وبرامج التعليم والتطوير المتميزة والاهتمام بالمرافق البحثية.

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