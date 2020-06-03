شرطة أبوظبي لـ " البيان": الصور والفيديوهات المنتشرة تم تصويرها في الساعات الأولى لقرار تقييد التنقل

المصدر: أبوظبي - صبري صقر :

تراجعت اليوم حدة الازدحام المروري عند مداخل امارة أبوظبي ، واختفت طوابير السيارات الطويلة عند النقاط الامنية مع التزام السكان بقرار حظر التنقل بين مدن الامارة (أبوظبي- العين -الظفرة) والدخول والخروج من وإلى الإمارة.

وأكدت شرطة أبوظبي – في اجابة لاستفسارات البيان – أن الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة تم تصويرها خلال الأيام الماضية ومع الساعات الأولى لقرار حظر التنقل بين مدن الامارة .

وأضافت أن الزحام انتهى تماماً وحركة السير على الطرق المؤدية الى امارة أبوظبي قليلة مع الالتزام بقرار الحظر ، مشيرة الى أن فترة الصباح الباكر شهدت اقبالاً عادياً من حاملي تصاريح التنقل .

ودعت شرطة ابوظبي الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بخصوص حظر التنقّل من وإلى أبوظبي وبين مدنها تفاديا للازدحام المروري عند النقاط الامنية المتواجدة على طرق الامارة ، وأخذ التصاريح من موقع شرطة ابوظبي الالكتروني قبل التنقل.

دراسة شاملة

وأكد اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ، أهمية تكاتف الجميع لانجاح عملية المسح المنظم ، مشيراً الى قرار تقييد يأتي ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 ، وبعد دراسة شاملة لعملية المسح الوطني .

وأوضح - في تصريحات اعلامية - أن قرار تقييد الحركة بين المدن يأتى لتكملة سلسلة الاجراءات الحالية ، بهدف الحد من انتشار الفيروس والرجوع للحياة الطبيعية في أسرع وقت ممكن . وأضاف انه تم اختيار الانشطة التجارية التي تم السماح لها بالعودة بعناية كاملة مع تطبيق الشروط المطلوبة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع .وأعرب عن أمله في التزام الجميع للوصول للنتائج المرجوة في اسرع وقت ممكن .



12 نقطة أمنية

وقامت شرطة أبوظبي بتفعيل 12 نقطة أمنية على مداخل ومخارج مدن ابوظبي لمتابعة تنفيذ القرار الصادر عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا وذلك دعماً لمشروع المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وذكرت أن النقاط الأمنية على الطرق الرئيسية تعمل على مدار اليوم لمدة 24 ساعة في اليوم خلال قرار حظر التنقل، حيث يسمح لسكان كل مدينة بالتنقل داخل مدينتهم وفقا لبرنامج التعقيم الوطني، ويشمل الحظر التنقل بين مدن الامارة (أبوظبي- العين -الظفرة) والدخول والخروج من وإلى الإمارة، ويستثنى الموظفين في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية.

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