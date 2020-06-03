"بلدية الشارقة" تنفذ 17 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصالونات

المصدر: الشارقة – البيان

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية يبذل جهوداً كبيرة في اتباع أفضل الممارسات الصحية وتطبيقها في مدينة الشارقة ،واتخاذ إجراءات وتدابير وقائية مشددة وإلزام المؤسسات العاملة في مجال الغذاء من مطاعم وكافتيريات وكذلك صالونات الحلاقة ومراكز التجميل باشتراطات ومعايير صحية وإجراءات وقائية خصوصاً في ظل الظروف الحالية، كما فعّل القطاع منظومة العمل عن بعد وفق أفضل المعايير وقام ببث رسائل توعوية من خلال قنوات التواصل المختلفة للبلدية ، فنفذت 17 الف زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصالونات وتحلل 7162 عينة بمختبراتها .

ممارسات

و أكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية يقدم أرقى وأفضل الخدمات للمتعاملين، ويعمل على تطوير وتحديث منظومة العمل باستمرار واتباع أفضل الممارسات الصحية التي تعكس مدى اهتمام البلدية بصحة المستهلكين، ووضعها على رأس الأولويات وتعتبرها هدفاً رئيسياً لها، وتوفير منظومة صحية من خلال إلزام المنشآت التي تُعنى بالمستهلك بشكل مباشر باشتراطات ومعايير صحية وإجراءات وقائية واحترازية خصوصاً في ظل الظروف الحالية، التي تعاملت معها البلدية من خلال قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية بكل كفاءة وعمل خطوات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

زيارات

من جانبها أوضحت الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن البلدية كثفت من زياراتها التفتيشية على جميع المنشآت التي تخضع لرقابتها كالمطاعم والكافتيريات والصالونات ومراكز التجميل، حيث نظمت البلدية على هذه المنشآت حوالي 17 ألف زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية التي ألزمتها بها البلدية للحد من انتشار الفيروس، مشيرة إلى تكثيف الزيارات خلال الفترة الأخيرة وخصوصاً في العيد.

وأوضحت مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية أن جميع إدارات القطاع قامت بتفعيل نظام العمل عن بعد واستقبال استفسارات المتعاملين ومعاملاتهم من خلال الموقع الإلكتروني، وتخصيص بريد إلكتروني خاص بالقطاع لتلقي جميع طلبات ومعاملات المتعاملين، مشيرة إلى أنه خلال شهر واحد عبر العمل عن بعد تم إصدار أكثر من 1724 شهادة صلاحية تصدير من قبل قسم رقابة الأغذية وتعامل القسم مع حوالي245 فرصة تحسين واعتماد 30 بطاقة غذائية، وإصدار33 موافقة على ترخيص جديد، وإصدار 13شهادة تسويق محلي، كما وردت 3022 شحنة مواد غذائية عبر منافذ مدينة الشارقة.

ضوابط

وأكدت الدكتورة أمل الشامسي مدير إدارة الصحة العامة أن قسم رقابة الأغذية نفّذ أكثر من9571 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من العام الجاري و2316 زيارة خلال شهر رمضان استهدفت المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالمعايير و الاشتراطات الصحية المطلوبة وتقيدها بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي فرضتها البلدية مؤخّراً ، كما تم متابعة المواقع التي تقوم بتوصيل ونقل الأغذية والتنبيه على العاملين فيها بضرورة الالتزام بتنظيف الأسطح الداخلية والخارجية لوحدات حفظ ونقل الأغذية بشكل متكرر خلال اليوم ، مع الالتزام بالنظافة الشخصية للعاملين والقيام بعملية غسل اليدين بصورة مستمرة مع ارتداء عامل التوصيل للكمامات والقفازات عند أداء خدمة التوصيل والالتزام باستبدال القفازات بعد كل توصيل .

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