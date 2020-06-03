خالد المدفع يتفقد سير الاعمال في مدينة طوي المسند الجديدة

المصدر: الشارقة - البيان

تفقد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، و شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام"شمس" صباح امس الأعمال الإنشائية لمباني المدينة الجديدة والمرافق العامة التابعة لها، والتأكد من سيرها وفق الجدول الزمني المحدد، في طوي المسند بمدينة الشارقة.

وجال المدفع ومرافقيه في أرجاء المنطقة الحرة التابعة للمدينة، والتي من المتوقع الانتهاء منها وتشغيلها في الربع الأخير من عام 2020، والتي تضم ثلاثة مبانِ تقع على مساحة بناء تصل إلى 6200 متر مربع وتشمل مكاتب المبيعات وخدمة العملاء، ومكاتب الأعمال، إلى جانب مطعم ومرافق أخرى، تم رفدها بمجموعة من الخدمات بهدف توفير كافة احتياجات العملاء.

وأكد الدكتور خالد عمر المدفع، أن (شمس) تسعى منذ تأسيسها ، بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومن خلال مشاريعها النوعية ومبادراتها المتخصصة، لأن تصبح مركزاً عالمياً للإعلام والإبداع في المنطقة. وهذا من خلال دعم ريادة الأعمال، وتشجيع الإبداع والابتكار، ضمن بيئة عمل ملهمة وجاذبة لأصحاب المواهب ورواد الأعمال من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأضاف المدفع، أن المباني الجديدة ستوفر مجموعة من الخدمات المتكاملة للشركات الإعلامية ، وشركات الرصد الإعلامي ، والمحتوى الرقمي، والبث الإذاعي والتلفزيوني ، والتصوير ، والإنتاج السينمائي ، والتجارة الإلكترونية، والأنشطة والفنون، بالإضافة إلى مركز أعمال يخدم الشركات المسجلة .

الجديرة بالذكر تم تأسيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس( في سنة 2017، وتم تدشين المبنى الرئيس، المرحلة الاولى، في أكتوبر 2019، على أن تكون هذه المدينة منطقة حرة ذات بنية تحتية متكاملة. وقد عملت على توفير بيئة استثمارية مناسبة لجميع الشركات الرائدة والمتوسطة والناشئة في إمارة الشارقة، مع تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات، التي تمكن رواد الأعمال من توسعة أعمالهم وتطويرها بالشكل الذي يتناسب وطموحاتهم، ويلبي رغباتهم، وقد وصل عدد الشركات المسجلة في (شمس) إلى ما يزيد عن 4000 شركة.

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