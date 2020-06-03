سعادة كبار المواطنين بـ "صحة دبي" يخدم أكثر من 300 شخص

المصدر: وام

أكدت الدكتورة سلوى السويدي استشارية ومديرة مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة في دبي حرص المركز على تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متميزة للمرضى والمراجعين وفق بيئة علاجية واستشفائية تساهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف المركز الذي يخدم أكثر من 300 شخص من كبار المواطنين بينهم 20 مقيما داخله.

وقالت - في تصريح لها اليوم - إن المركز الذي يعتبر الأول والوحيد من نوعه على مستوى إمارة دبي يقدم خدمات متنوعة لكبار المواطنين تستجيب لظروفهم الصحية وتلبي احتياجاتهم الفعلية.

واستعرضت الدكتورة السويدي الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز والمتمثلة في الإقامة الدائمة لكبار المواطنين من إمارة دبي ممن ليس لديهم أقارب من الدرجة الأولى والإقامة المؤقتة لكبار المواطنين من إمارة دبي ضمن شروط محددة ولفترة لا تتجاوز 60 يوما وخدمات الرعاية النهارية لكبار المواطنين من داخل الإمارة والإشراف الطبي والرعاية التمريضية اليومية الشاملة والعلاج الطبيعي والتأهيلي والمهني وخدمات تعزيز الجانب الإدراكي والإشراف الطبي على الحالات الطارئة بين نزلاء المركز والخدمات النفسية والاجتماعية والترفيهية.

وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتعزيز إمكانات وقدرات المركز وتزويده بأفضل التجهيزات والوسائل العلاجية والتأهيلية والترفيهية التي تساعد في دمج كبار المواطنين في المجتمع وتجعلهم أكثر قدرة على ممارسة حياتهم وأنشطتهم اليومية بشكل طبيعي.

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