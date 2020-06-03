"محبوب" متحدث "طرق دبي" الآلي ينجز 135 ألفاً و128 محادثة خلال شهرين

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن المتحدث الآلي "محبوب" أنجز 135 ألفاً و128 محادثة منذ بدء تداعيات فيروس كورونا في شهري مارس وأبريل 2020 مقابل 45 ألفاً 754 محادثة خلال شهري يناير وفبراير 2020 بواقع ارتفاع بلغ 195 %، وأن معدل زيادة المعاملات الإجرائية بلغ 610%.

أثبت المتحدث الآلي "محبوب" فعالية كبيرة في الرد على استفسارات المتعاملين وإنجاز المعاملات مثل تجديد رخصة القيادة أو تجديد ملكية المركبة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي وبواقع ارتفاع بلغ 195 % خلال جائحة كورونا الحالية، مما ساهم في تلبية الاحتياجات مع تداعيات الفيروس وما تتطلبه من التباعد الاجتماعي وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية.

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