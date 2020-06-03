صحة أبوظبي: «السوار الالكتروني» للمصابين بكورونا في العزل المنزلي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت دائرة الصحة الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي أن سوار التتبع والمراقبة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» والمعزولين صحيا هي عبارة عن سوار الكتروني ذكي تخدم الأفراد المصابين عن طريق تمكينهم من العزل المنزلي في منازلهم، وذلك للأشخاص الذين يطلب منهم العزل المنزلي وفقا لمعايير برنامج دائرة الصحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة للعزل المنزلي.

وأشارت إلى أن معايير العزل المنزلي تنطبق على الأشخاص الذين أظهرت فحوصاتهم نتائج إيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويعاني فيها المريض من أعراض خفيفة إلى معتدلة ولا تشكل خطرا على حالته الصحية، حيث يتم توجيه تعليمات العزل المنزلي للحالات المؤكدة ويتم تزويدهم بسوار المراقبة الالكترونية عن بعد.

وقالت إن المعايير الخاصة بالسوار الالكتروني تشمل عدد من الفئات منها: المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59، وليس لديهم أية أعراض أو لديهم أعراض خفيفة، وأن يكون الشخص مسؤولا قادرا على تثقيف نفسه بكافة الإجراءات الوقائية، وأن يكون ملتزم بتطبيق معايير العزل الصحي بعناية والعلاج اللازم، توفير بيئة منزلية مناسبة للعزل المنزلي بغرفة ذات تهوية جيدة ودورة مياه منفصلة ولديه هاتف ذكي.

فيما يستبعد من العزل المنزلي غيرهم من الفئات الأخرى من المرضى المعرضين لخطورة في حالتهم الصحية كالأشخاص فوق الستين من العمر، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض تنفسية وأمراض قلب وأمراض

وأوضحت أن السوار الإلكتروني مخصص للأفراد المصابين فقط في حين أن تطبيق الحصن متوفر لجميع أفراد المجتمع، كما أن تطبيق «الحصن الرقمي المخصص للأجهزة والهواتف الذكية» الذي أطلقه القطاع الصحي بالدولة، وبجهود مشتركة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة في دبي، يجمع مزايا وخصائص تطبيقي «TRACE COVID و STAY HOME» اللذين أطلقتهما دائرة الصحة أبوظبي سابقاً، إلى جانب كونه يضمن الحماية الفائقة لخصوصية المستخدم من خلال أفضل معايير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي، ويعتبر المنصة الرقمية الرسمية الخاصة باختبارات فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، والذي يمكن تحميله مجاناً من متجري «IOS و Android»، هو مبادرة وطنية مشتركة تستهدف دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى احتواء الوباء، وتدعم تضافر الجهود من جميع الأطراف بما في ذلك كل فرد من أفراد المجتمع.

وعما إذا كان «السوار الالكتروني» مخصص للأشخاص في الحجر الصحي أم المصابين المتواجدين في في العزل المنزلي؟ نوهت الدائرة إلى أنه مخصص للمصابين اللذين تنطبق عليهم معايير برنامج العزل المنزلي ولا يوجد تطبيق مرتبط بالسوار الالكتروني ولا يمكن فتحها من قبل المريض ويتم فتحها عن طريق الفريق المختص بعد التعافي من المرض.

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