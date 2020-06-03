محمد بن راشد: تفاءلوا.. إماراتنا ستبقى عظيمة

المصدر: دبي ــ وام

في ظل الرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، احتفلت جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، أمس، بتخريج الدفعة الأربعين من طلبتها البالغ عددهم 2294 خريجاً وخريجة. ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر الاتصال المرئي كلمة إلى الخريجين والخريجات حياهم فيها وبارك لهم نجاحهم وتخرجهم.

وقال سموه: «أبنائي وبناتي، المستقبل أنتم تصنعونه وتغيرونه وأنتم ترسمونه، ما نمر به اليوم مؤقت، تفاءلوا فالقادم أجمل وأفضل وبلادكم عظيمة وفرصها كبيرة وطموحاتها في السماء ومسيرتها مستمرة ورؤيتها تكبر كل يوم، نحن لم نقف ولن نتوقف، إماراتنا عظيمة بمن سبقوكم من الخريجين والخريجات من أبناء وبنات الوطن ومستقبلها سيكون عظيماً بإذن الله تعالى».

كما أكد سموه: «في كل عام كنت أحرص على أن أكون مع الخريجين في حرم جامعتنا الوطنية وأكرم الخريجين وأصافحهم وأبارك لهم شخصياً فرحة التخرج، لكن هذا العام الظروف اختلفت ولم يتسنَ لنا الحضور شخصياً والاجتماع بكم عن قرب، وأؤكد لكم أنني أعرف طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة وأعرف قدراتكم ومهاراتكم وأعرف خريجين منهم وقد تبوّأوا مناصب عليا وقيادية في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ومواقع العمل الوطني». وشاهد الحفل الذي نظمته الجامعة «عن بعد» أكثر من 100 ألف مشاهد.





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