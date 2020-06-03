«آل مكتوم الخيرية» توزع 300 سلة غذائية و1000 وجبة في إيرلندا خلال رمضان

المصدر: دبلن ــ البيان

نظمت هيئة آل مكتوم الخيرية من خلال المركز الثقافي الإسلامي في دبلن بأيرلندا، برنامج إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، فيما يأتي ذلك بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، راعي الهيئة.

وأوضح ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء الهيئة، أن إدارة المركز جهزت 300 سلة غذائية تحتوي على احتياجات العوائل من المواد الغذائية الأساسية المختلفة، وتشمل الأرز والطحين والبيض والدهون والحبوب والمعلبات والحليب المجفف، وغيرها من المواد التي يحتاجها البيت لتجهيز الطعام، لافتا إلى أنه تم توزيع 1000 وجبة ساخنة، فيما قام المطعم الموجود في المركز بالمساعدة في الطبخ.

وأضاف أنه تمت تغطية حوالي 8 مدن إيرلندية مختلفة، فيما تكفلت إحدى المؤسسات الخيرية بدعم المركز بسيارة كبيرة لنقل المواد الغذائية بين المدن، ونفذ العاملون والمتطوعون مع المركز المشروع، والذي كرمهم المركز تقديرا لجهودهم، فيما ثمن الصايغ جهود إدارة المركز في تنظيم برنامج الإفطار، موضحا أنه بسبب الحظر المفروض على التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص في المكان الواحد، فقد تعذر أن يقوم المركز بالإفطارات الجماعية التي كان يقوم بها كل عام.

من جهته، قال نوح القدو مدير المركز الثقافي الإسلامي بإيرلندا إن المستفيدين من البرنامج يقدمون الشكر والامتنان والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على هذه المكرمة، سائلين الله عز وجل أن يجزيه الله عنهم خير الجزاء، والشكر إلى هيئة آل مكتوم الخيرية ممثلة في المركز.

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