شرطة أبوظبي: إمكانية تمديد قرار حظر التنقل

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر)

أكد اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أن تمديد قرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها في أبوظبي والعين والظفرة يتوقف على نتائج الأرقام ومعطيات الأسبوع الأول، مشيراً إلى إمكانية تمديد قرار حظر التنقل ليكون 10 أيام أو أسبوعين وليس أسبوعاً واحداً، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وأوضح الشريفي - في تصريحات إعلامية - أن هناك التزاماً من الجميع بالإجراءات الوقائية والأنظمة المعمول بها بنسبة تفوق 90%.

وأضاف، أن القرارات سوف تظل مستمرة، وأنه سيتم تسهيل إجراءات الحالات التي تحتاج إلى ترخيص ومنها العاملون في الجهات الحيوية، أو المرضى الذين لديهم مواعيد في المستشفيات، وكذلك المسافرين من وإلى المطارات في الإمارات الأخرى، وسيتم منح تصاريح الحركة للحالات الإنسانية والمرضية حسب الحالات الضرورية، مشيراً إلى أن التصاريح يتم استخراجها عبر الموقع الإلكتروني، وبه جميع الخيارات، وصدر بالفعل عدد كبير من التصاريح.

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