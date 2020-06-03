جزاءات إدارية لمخالفة قرار «تنفيذي الشارقة» بشأن التدريب على أعمال الوقاية والسلامة

المصدر: الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك باستخدام الاتصال المرئي عن بعد.

وأصدر المجلس القرار رقم (16) لسنة 2020م بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2019م بشأن التدريب على أعمال الوقاية والسلامة في إمارة الشارقة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة، واعتمد جملة من القرارات التي تصب في خدمة المصلحة العامة وتطوير منظومة العمل في الدوائر والمؤسسات المحلية بما يخدم رؤية الإمارة.

واعتمد المجلس مقترح الاستئذان التشريعي المقدم من نادي الشارقة للرياضات البحرية حول إصدار قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم وترخيص الرياضات البحرية في إمارة الشارقة ووجه المجلس بإحالة المقترح للجان المختصة لاستكمال دورته التشريعية.

كما اعتمد المجلس مقترح الاستئذان التشريعي المقدم من دائرة التسجيل العقاري حول إصدار قرار المجلس التنفيذي بشأن بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة، ووجّه المجلس بإحالة المقترح إلى اللجان المختصة لاستكمال دورته التشريعية.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، استعرضت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، نتائج رصد جودة الهواء في إمارة الشارقة خلال المدة من شهر مارس إلى نهاية شهر مايو الذي انخفضت فيه انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين إلى 70‎‎%، وانخفاض غاز الأوزون بنسبة 30‎‎%.

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