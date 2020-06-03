القائم بأعمال السفارة الأفغانية يثمّن جهود الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ثمّن أحمد ساير داودزي، القائم بأعمال السفارة الأفغانية لدى الدولة، جهود الإمارات وتعاملها مع فيروس كورونا المستجد، إذ قدمت كل التسهيلات للمقيمين على أرضها خلال الأزمة، وهي مستمرة في تقديم المساعدات للدول في العالم.

ودعا داودزي أبناء الجالية الأفغانية في الإمارات إلى ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة الإمارات، والتقيد بارتداء الكمامات والقفازات، وتجنّب الزيارات العائلية والتجمعات.

وحث جميع الأفغان المقيمين على أرض الدولة على ضرورة الالتزام ببرنامج التعقيم الوطني في الإمارات وجميع الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الدولة للسيطرة على الوباء والحد من انتشاره والقضاء عليه.

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