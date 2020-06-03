21 يونيو انطلاق الاختبارات النهائية لطلبة الثاني عشر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حددت وزارة التربية والتعليم موعد انطلاق الاختبارات النهائية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2019 2020 للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم من خلال منظومة التعلم عن بعد، في 21 يونيو وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته، فيما من المقرر الإعلان عن جداول الاختبارات وباقي التفاصيل الأخرى قبل أسبوعين من انطلاقها.

ويستأنف طلبة الثاني عشر اختبار الإمارات القياسي (إمسات) في الفترة من 9 يونيو حتى 8 يوليو المقبل في المواد الأربع الأساسية، وهي: اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات والفيزياء وفق ضوابط وإجراءات وقائية واحترازية. وزادت وزارة التربية والتعليم، عدد المراكز المخصصة له في كل إمارة، وفي حال عدم توافر مقعد للطالب ضمن نطاق إمارته، فعليه الانتظار حتى الجلسة التي تليها.

وحددت الوزارة ثمانية إجراءات احترازية لتأدية اختبار الإمارات القياسي (EmSAT)، هي ارتداء الكمامة والقفاز قبل دخول الطالب مركز الاختبار، وقياس حرارة الطالب، ومروره من أمام الكاميرا الحرارية، وأي طالب تظهر عليه أعراض مشابهة لأعراض فيروس «كورونا» المستجد، سيمنع من دخول قاعة الاختبار، ويجب إحضار الهوية الوطنية حتى وإن كانت منتهية الصلاحية، كما سيتم قبول الهوية الرقمية، ومنعت الوزارة اصطحاب أي من أفراد الأسرة إلى مركز الاختبار نهائياً.

وكانت الوزارة قد نفذت عدداً من الاختبارات المركزية في مايو الماضي ويخضع حالياً طلبة الصفوف من 4 حتى 11 لاختبارات قصيرة مركزية، خلال الفترة من 31 مايو إلى الرابع يونيو 2020، للفصل الدراسي الجاري.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بأربعة توجيهات أثناء أداء الاختبار، هي أن كل سؤال مقيد بزمن محدد يظهر بجانب السؤال، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي وقبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عنه، ويجب الانتقال إلى السؤال التالي مباشرة، وعند انتقال الطالب للسؤال التالي لا يمكن العودة للسؤال السابق.

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