أحمد الفلاسي: خريجو جامعة الإمارات يحملون آمال الوطن نحو مستقبل مزدهر

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن خريجي جامعة الإمارات يحملون آمال الوطن نحو مستقبل مزدهر مليء بالتحديات والفرص لتحقيق المزيد من التقدم في كل المجالات.

وقال معاليه بمناسبة تخريج الدفعة الـ 40 من الجامعة أمس عن بُعد: «إن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل التخرج من خلال الاتصال المرئي يعكس حرص سموه على دعم الطلبة الخريجين، وتقديم التهنئة لهم في كل الأوقات والظروف، إيماناً من سموه بأن الخريجين والطلبة وشباب الوطن هم الثروة الحقيقية التي تتحقق معها طموحات دولة الإمارات نحو الريادة وتحقيق المراكز الأولى».

وأضاف معاليه: «إن أبناءنا الطلبة يثبتون كل يوم أن دولة الإمارات قادرة على المضي قدماً وتحقيق النجاحات والإنجازات بسواعد أبنائها وقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي بالعلم والعمل والعطاء في خدمة الوطن. لقد خرجت جامعة الإمارات العريقة العديد من الكوادر الوطنية التي استطاعت المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية في الدولة، واليوم تستكمل الجامعة دورها في رفد سوق العمل بالخبرات والكفاءات لتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة من أجل استشراف المستقبل».

وتابع معاليه: «تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لملف التعليم العالي، وتقدم كل سبل الدعم والرعاية للطلبة في جميع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة. ونحن في ظل الوضع الراهن نعمل على ترجمة هذه الجهود إلى واقع عملي يضمن استمرار التعليم الجامعي وفق أعلى معدلات الكفاءة، وضمان التحصيل العلمي الأمثل للطلبة، وتعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع كافة المتغيرات والتحديات التي قد تحول دون تحقيق هذه الأهداف».

وتوجّه معاليه بالتهنئة إلى جميع الخريجين، داعياً إياهم إلى مواصلة العمل والاجتهاد في اكتساب المهارات التي تمكنهم من تحقيق الإنجازات في جميع المجالات وبما يتناسب مع تطلعات دولة الإمارات.

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