خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيس إيطاليا بيوم الجمهورية

المصدر: ( أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، وذلك بمناسبة يوم الجمهورية لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة إلى جوزيبي كونتي، رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية.

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