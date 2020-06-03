«ورشة حكومة دبي» تبحث إجراءات السلامة بعد عودة الموظفين للعمل

المصدر: (دبي - البيان)

استعرضت ورشة حكومة دبي، الخطوات المتخذة لضمان سلامة وصحة موظفيها بعد عودتهم إلى العمل حفاظاً عليهم وعلى عائلاتهم ولضمان أمن وصحة المتعاملين في ظل الأزمة الحالية.

وأعرب فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي عن الشكر إلى فريق عمل ورشة حكومة دبي الذي أثبت جدارته في تخطي الأزمات ومواصلة النجاح عبر الالتزام والتفاني والإخلاص في العمل.

وقال الرئيسي: «استطعنا في ورشة حكومة دبي أن نقدم نموذجاً يحتذى في إدارة الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص ضامنة لاستدامة النمو والنجاح مدعومين بالعزيمة والإصرار على تنفيذ الخطط الوطنية والاستراتيجيات الشاملة لمواجهة الوباء بكفاءة».

وأضاف: «نمضي قدماً في تذليل العقبات وتوظيف الآفاق المتاحة في خدمة مسيرة التقدم من خلال سلسلة من الإجراءات التي نقوم بها لمتابعة عودة الموظفين للعمل في مكاتبهم بسلامة والتصدي لكافة المخاطر الصحية وذلك تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي علمنا كيفية تحويل التحديات إلى فرص».

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