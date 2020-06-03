«أكاديمية شرطة دبي» تتفقد إجراءات السلامة والتعقيم في بيئة العمل

المصدر: (دبي - البيان)

تفقد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، إدارات الأكاديمية، للوقوف على سير العمل، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة «كورونا»، وتنفيذ قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي بالعودة التدريجية إلى مقر العمل.

ورافق اللواء ابن فهد، في جولته التفقدية، العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، والرائد فهد جاسم الغص، رئيس قسم الشؤون الإدارية بالانتداب في مكتب التطوير المؤسسي لقطاع الأكاديمية والتدريب، والأستاذة آمنة سالم علي بوغنيم، مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع الأكاديمية والتدريب.

كما وجه اللواء ابن فهد، بأهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة من ناحية إجراءات التعقيم والتباعد الجسدي بين الموظفين وارتداء الكمامات والقفازات، وعدم التنقل بين المكاتب إلا للضرورة، داعياً إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من خلوهم من الإصابة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسلامة أسرهم وزملائهم.

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