نادي دبي للسيدات عـودة الخـدمـات بروح عصرية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

استأنف نادي دبي للسيدات صباح أمس، خدماته بروح عصرية جديدة، وسط حرص مؤسسة دبي للمرأة على تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من الجهات المختصة في كافة مرافقها ومكاتبها مع التزام الموظفين بها منذ اليوم الأول للعودة للعمل يوم الأحد الماضي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، باستئناف عمل الموظفين في دوائر حكومة دبي.

وأكدت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة أن 50 % من الموظفين زاولوا عملهم من مقر المؤسسة، وسيستمر العمل بهذه النسبة خلال الأسبوع المقبل، ثم بنسبة 100 % يوم 14 يونيو.

ولفتت إلى أن العمل وفق «بروتوكول العودة للعمل» الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والذي تم تعميمه على كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية، وقمنا بدورنا بتعميمه على كافة الموظفين عبر البريد الإلكتروني.

تطبيق

وقالت شمسة صالح: وفقاً لكل هذه التعاميم فإن هناك التزاماً تاماً من الموظفين من حيث استخدام التطبيق الذكي لتسجيل الحضور والانصراف، وتجنب استخدام جهاز البصمة، مع تقديم الدعم اللازم من قبل قسم الموارد البشرية لمن يواجه أية صعوبات في ذلك، والخضوع لأجهزة الفحص الحراري مع دخول المؤسسة والتي حرصنا على توفيرها بالمدخل الرئيسي، كما شملت هذه الإجراءات الاحترازية انعقاد الاجتماعات اليومية عن بعد من خلال التقنيات الحديثة، يشارك فيها من هم موجودون بالمكاتب ومن يعملون عن بعد خلال فترة الدوام الرسمي، لضمان استمرارية العمل اليومي ومتابعة مشاريع المؤسسة، إضافة إلى تطبيق نظام الدوام المرن في الحضور والانصراف، وهو نظام متبع لدينا منذ وقت طويل، كما حرصنا على توفير المعقمات في جميع المرافق والمكاتب مع وجود مسافة لا تقل عن مترين بين كل موظفة وأخرى، مع التزام الموظفات بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات، وبحمد الله هناك التزام تام ووعي من الموظفين بهذه الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة عائلاتهم والمجتمع بصفة عامة.

التزام

من جهتها، أكدت المها البستكي، مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة، استئناف خدمات النادي صباح أمس في حلته الجديدة مع التزامه الكامل بكافة التوجهات الرسمية وأنظمة التعقيم المعمول بها، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع من موظفات وعضوات وزائرات.

وأوضحت أن النادي قام بتخفيض نسبة الدخول إلى 50 % تجنباً للازدحام كما تم فرض شرط الحجز المسبق للاستفادة من جميع مرافق النادي ولحصر العدد الذي يستوعبه النادي في اليوم الواحد، كذلك فإن جميع الأشخاص الذين يدخلون نادي دبي للسيدات يخضعون إلزامياً لفحص درجة الحرارة.

وأضافت أنه يتم بشكل دوري التأكد من تعقيم كافة المرافق والآلات والمعدات بشكل متكرر وبعد كل استخدام من خلال الطرق المعتمدة كما تم توزيع المعقمات في جميع أرجاء النادي.

وأكدت البستكي أن ارتداء الكمامات يعد إلزامياً في مرافق النادي، مع الحرص والتأكيد على تحقيق مبدأ التباعد الجسدي بفرض مسافة آمنة تبلغ 2 متر بين العضوات أثناء استخدام آلات الصالة الرياضية وحتى أثناء حصص اللياقة البدنية.

وأضافت أن إدارة النادي حددت السقف الزمني المسموح به للتواجد داخل مرافق النادي بمدة زمنية لا تزيد على ساعة واحدة فقط عدا شاطئ البحر، كما أنه لا يتاح استخدام خزانات الملابس وغرف تبديل الملابس، فضلاً عن وقف التعامل بالمدفوعات النقدية وحصرها على بطاقات الخصم أو الائتمان أو بطاقات أبل باي أو سامسونج باي.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية موزعة ومتاحة بشكل واضح في كل مرافق النادي ليتثني لجميع العضوات الاطلاع عليها.

تطوير

وأفادت البستكي بأن نادي دبي للسيدات أعاد فتح أبوابه بعد أن شهد عملية تطوير وتحديث شاملة لمركز اللياقة البدنية، ويرحب بالعضوات والزائرات بإطلالة رائعة تمزج بين الفخامة والرقي والروح العصرية، مشيرة إلى افتتاح مطعم «ليتس جو ليديز» في منطقة الصالة الرياضية، موضحة أن صاحبة المطعم هي إحدى عضوات النادي منذ سنوات حيث تقدم من خلاله أطعمة صحية للسيدات.

وأوضحت أن منطقة الصالة الرياضية الجديدة المصممة جدرانها بطريقة تمتص الصوت، تتألف من ثلاثة طوابق بسعة استيعابية تصل إلى 300 شخص، تضم عدة مرافق منها «استوديو أكتيف» وصالة الدراجات الرياضية تشمل 18 آلة لبناء العضلات والعظام، و28 آلة جري كلها آلات حديثة ومتطورة، وتتضمن جلسات تثقيفية ودروس وورش عمل غير أنها جميعاً تعمل بكفاءة 50 % ضمن الإجراءات الاحترازية.

تباعد

وقالت مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة: إن شاطئ النادي مفتوح أمام جميع الفتيات والسيدات بين سن 12 إلى 60 عاماً وفق نفس الإجراءات آنفة الذكر، بالإضافة لإجراءات أخرى خاصة بالشاطئ فبالنسبة للتباعد الجسدي في منطقة الشاطئ يسمح فقط لـ 5 أشخاص كحد أقصى في كل مجموعة على الشاطئ أو داخل مياه البحر، كما يجب توفر مسافة 2 متر بين الأفراد، ومسافة 4 متر بين كل مجموعة والأخرى، وكذلك تفرض مسافة 2 متر بين كل كراسي الاسترخاء على الشاطئ، ويجب ارتداء الكمامات على الشاطئ لكنها ليست إلزامية داخل مياه البحر.

سلامة

وبالنسبة للتعليمات الخاصة بالفئات العمرية المسموح لها بدخول النادي حفاظاً على سلامة الجميع، أكدت أنه لن يسمح لكبار المواطنات والمقيمات فوق سن 60 عاماً أو الأطفال تحت سن 12 عاماً بدخول النادي خلال الفترة الحالية وحتى إشعار آخر، حيث تم وقف استقبال الأطفال دون سن الثانية عشرة والسيدات الكبار ما فوق سن 60 عاماً ضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد.

وقالت البستكي: شهد اليوم الأول إقبالاً لافتاً من العضوات على شاطئ السيدات، وكشفت عن عزم النادي استحداث باقات عضوية جديدة لمرتادي النادي وتعديل بعض العضويات بحيث تعتمد على دراسة تجريها إدارة النادي حالياً من ناحية استخدام المرافق بحيث تتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتأخذ في الاعتبار كافة فئات المجتمع، مشيرة إلى أنه سيتم توفير باقات عضوية للعائلة الواحدة وباقات للأطفال وباقات لكبار المواطنات والمقيمات فوق سن الستين عاماً. وأوضحت أن النادي قام بتجميد العضويات السابقة من تاريخ 16 مارس الماضي.

التزام

أكدت المها البستكي أهمية التزام الجميع بالرسالة التي تحرص قيادتنا الرشيدة على إيصالها لنا وهي أن المرحلة الآن هي أن الجميع مسؤول وأن التزام الناس بكافة الإجراءات الاحترازية هي أداء لمسؤولية الفرد تجاه مجتمعه وتجاه سلامته أولاً وسلامة الآخرين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز