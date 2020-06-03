«تطوير البنية التحتية» تعزز سلامة موظفيها بفحوصات «كورونا»

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت وزارة تطوير البنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حملة لإجراء فحوصات طبية للموظفين للكشف عن أعراض فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19)، والتأكد من سلامة موظفي الوزارة، وخلوهم من أعراض الفيروس.

وأكد المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن الفحص الذي نفذته الوزارة بناء على توجيهات معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، جاءت تماشياً مع الجهود المبذولة على مستوى الدولة في مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وضمن جهود الوزارة الحثيثة لوقاية موظفيها وعائلاتهم، وتوفير بيئة عمل صحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

ولفتت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية، حريصة على توعية الموظفين بالسبل الكفيلة بتجنب الإصابة بالمرض، واستخدام مختلف الأدوات المتاحة والقنوات الذكية، لتقديم النصائح والإرشادات الوقائية، ومنها تنظيف الأسطح، للمساعدة في التخلص من الميكروبات، وبالذات التي يتم لمسها بشكل متكرر، إلى جانب استخدام مواد التعقيم، والحرص على التباعد المكاني وتجنب المصافحة.

وقالت مسلم: «اتخذت وزارة تطوير البنية التحتية، سلسلة تدابير احترازية، استجابة منها لقرار حكومة الإمارات بالعودة التدريجية ابتداء من 30% من الموظفين للعمل من المكاتب بمقار عملهم، وذلك ضمن إطار جهودها لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية للمتعاملين والموظفين، ودعماً للإجراءات الحثيثة التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد».

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