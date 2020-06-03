3245 متعطلاً عن العمل حصلوا على مساعدات منذ 2017

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، رداً على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، حول المساعدات الاجتماعية الاستثنائية لمن لا عمل له: إن قانون التضامن الاجتماعي في مادته السابعة أجاز صرف المساعدة الاجتماعية الاستثنائية وهي مؤقتة لمدة 6 أشهر، حيث بلغ إجمالي حالات المتعطلين عن العمل الذين حصلوا على مساعدات اجتماعية استثنائية 3245 حالة خلال الفترة من 2017 حتى الربع الأول من العام الجاري، بينها 1277 حالة حصلت على المساعدة عام 2017، تلتها 811 حالة في عام 2018، ثم 772 حالة العام الماضي، وأخيراً 385 حالة منذ بداية العام الجاري، مشددة على أن الذين يحصلون على هذه المساعدات يوقعون إقرارات بأنها مساعدات استثنائية لمدة 6 أشهر فقط.

أما فيما يتعلق باستفسار أحد أعضاء المجلس حول اشتراط وزارة تنمية المجتمع بلوغ المطلقة سن (45) عاماً حتى تستحق المساعدة الاجتماعية الممنوحة لها من قبل الوزارة، قالت معاليها إن الوزارة حريصة على تحقيق رؤية الإمارات 2021 لتحقيق أفضل الخدمات، حيث جعلت الوزارة الأولوية للمواطنين غير القادرين على عمل للحصول على المساعدة ولا تعتبر الوزارة سن العمر شرطاً.

وتابعت: ترى الوزارة أن بعض المطلقات دون سن 45 يقعن ضمن الناشطين اقتصادياً وعليه فإن الوزارة تحث المطلقة المقدمة لطلب الحصول على المساعدة الاجتماعية على البحث عن عمل، ما يسهم في توزيع الميزانية بكفاءة عالية.

وبينت معاليها أن الوزارة وضعت معايير لمنح المطلقات هذه المنحة وإذا تبين لدى الوزارة أن لدى المطلقة أسباب على عدم قدرتها على العمل مثل المؤهل والسكن ووجود أبناء دون سن الدراسة أو أبناء من أصحاب الهمم أو مرضى أو رعاية الأبوين، فإن الوزارة تقوم بصرف المساعدة الاجتماعية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستفيدات من فئة ما دون سن 45، بلغ عددهن 2319 حالة.

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